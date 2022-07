Candida auris, il ‘fungo killer’ che il riscaldamento globale ci costringe ad affrontare (Di venerdì 8 luglio 2022) Il lievito ad alta letalità è stato isolato per la prima volta nel 2009 e in Italia nel 2019. Il primo caso di quest'anno nel nostro paese ha riacceso l'attenzione su un patogeno emergente che la comunità scientifica invita a non sottovalutare. Ecco quello che c'è da sapere e cosa dicono i dati Leggi su wired (Di venerdì 8 luglio 2022) Il lievito ad alta letalità è stato isolato per la prima volta nel 2009 e in Italia nel 2019. Il primo caso di quest'anno nel nostro paese ha riacceso l'attenzione su un patogeno emergente che la comunità scientifica invita a non sottovalutare. Ecco quello che c'è da sapere e cosa dicono i dati

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : Candida auris, il ‘fungo killer’ che il riscaldamento globale ci costringe ad affrontare - gattorosarosa : Fungo killer Candida auris, primo caso in Italia: cos’è, come si prende e tasso di mortalità - MarcoPic12 : Siccome il vaiolo delle scimmie non se l'è c@g@to nessuno.. Ecco che ne arriva un'altra: #pennivendoli #Covid_19… - MarcoPic12 : @Cambiacasacca Aspetta aspetta.. Che ne hanno già tirata fuori un'altra.. La Candida Auris - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Il fungo killer 'Candida Auris' ha colpito un paziente in Veneto. Scatta l'isolamento e un rigido protocollo all'osped… -