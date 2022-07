Calcio, Pogba torna alla Juventus e pubblica un video in volo verso Torino: “Ci vediamo presto” (Di venerdì 8 luglio 2022) “It’s time, it’s time. Ci vediamo presto!”. Questo il messaggio lanciato da Paul Pogba durante il viaggio che dagli Stati Uniti lo sta riportando dopo 6 anni a Torino alla Juventus dove il giocatore esplose nel 2012. Da lì l’ascesa che lo ha portato al Manchester United con di mezzo la vittoria della Coppa del Mondo con la sua Francia nel 2018. Il centrocampista è atteso nel pomeriggio al J Medical per le visite che ufficializzeranno la sua seconda avventura in bianconero. Il suo ritorno è stato fortemente voluto dalla dirigenza della Juve e va a rinforzare il reparto in cui la squadra piemontese nelle ultime stagioni a riscontrato le maggiori difficoltà video Instagram/paulPogba L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) “It’s time, it’s time. Ci!”. Questo il messaggio lanciato da Pauldurante il viaggio che dagli Stati Uniti lo sta riportando dopo 6 anni adove il giocatore esplose nel 2012. Da lì l’ascesa che lo ha portato al Manchester United con di mezzo la vittoria della Coppa del Mondo con la sua Francia nel 2018. Il centrocampista è atteso nel pomeriggio al J Medical per le visite che ufficializzeranno la sua seconda avventura in bianconero. Il suo ritorno è stato fortemente voluto ddirigenza della Juve e va a rinforzare il reparto in cui la squadra piemontese nelle ultime stagioni a riscontrato le maggiori difficoltàInstagram/paulL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

