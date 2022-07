Brad Pitt, la malattia peggiora: “Non riconosco neanche i volti dei miei cari” (Di venerdì 8 luglio 2022) L'attore ha rivelato di soffrire dal 2013 di prosopagnosia, ma nessuno sembra credergli: ora vorrebbe conoscere qualcuno che si trova nella sua stessa situazione. È ancora in attesa di diagnosi. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 8 luglio 2022) L'attore ha rivelato di soffrire dal 2013 di prosopagnosia, ma nessuno sembra credergli: ora vorrebbe conoscere qualcuno che si trova nella sua stessa situazione. È ancora in attesa di diagnosi. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

imnikkiheat : RT @juniferooniston: ho letto fin troppi commenti con scritte robe tipo “magari sono loro delle stronze ispide”, “sono loro che si sono fat… - cheyennina : RT @ExplorerLento: Brad Pitt e Angelina Jolie si sono lasciati #totti #Ilary - Bho98496481 : @Klod980401841 @ilariaB18475951 Si il pressing manco fossero Brad Pitt e Angelina Jolie ???? - a_te_che_ : RT @troppocerebraIe: off topic forse sarò scema io ma a me brad pitt onestamente non sembra questo dio greco come invece sostiene l'opinion… - artwkindness : RT @datrotajohnson: ma ci pensate mai che brad pitt ha avuto la fortuna di essere stato con alcune delle donne più belle mai esistite e se… -