Bassetti | “5 milioni positivi a rischio stop | sarà lockdown di fatto”

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ildel ‘di’ di chi si sottopone a tampone da asintomatico o poco sintomatico è evidente: abbiamo 4-5di persone potenzialmente positive” nel Paese, “tutte queste rischiano di fermarsi”. E’ un problema “non solo nel settore turistico, ma anche in altri settori: pensiamo a tutti i servizi essenziali, al settore sanitario, alle forze dell’ordine”. La paralisi di attività importanti “è evidente che è un, ma ci si doveva pensare prima. E’ da tempo che si solleva il problema deiasintomatici e si poteva in qualche modo risolvere. Anche su questo si è preso troppo tempo e probabilmente oggi è tardi”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Matteo, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino ...

...1di contagiati, in realtà si tratterebbe almeno del triplo. Allo stesso tempo sono aumentati anche i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva. "Vietato sbagliare".lancia l'...In caso di allargamento agli over 50 la platea di 14lieviterebbe fino a 24 . Intanto, ... Intanto l'infettivologo Matteodice all'agenzia di stampa Ansa che con la quarta dose per gli ...(Adnkronos) – “Il rischio del ‘lockdown di fatto’ di chi si sottopone a tampone da asintomatico o poco sintomatico è evidente: abbiamo 4-5 milioni di persone potenzialmente positive” nel Paese, “tutte ...E' di nuovo boom di contagi da covid in Italia, con Rt e incidenza che continuano a crescere così come i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive del Paese. Mentre la mappa Ecdc tinge di rosso s ...