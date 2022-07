Alberto Matano colpo di testa: mai visto così, lo scatto spiazza (Di venerdì 8 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alberto Matano ha deciso di fare un vero e proprio colpo di testa, lasciando tutti i fan a bocca aperta perché così non è stato mai visto. Ha condiviso la novità sui social: ecco che cosa ha fatto. Il conduttore è un nome ormai consolidatissimo in tv, dove ormai ha raggiunto un successo importante grazie Leggi su youmovies (Di venerdì 8 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha deciso di fare un vero e propriodi, lasciando tutti i fan a bocca aperta perchénon è stato mai. Ha condiviso la novità sui social: ecco che cosa ha fatto. Il conduttore è un nome ormai consolidatissimo in tv, dove ormai ha raggiunto un successo importante grazie

Pubblicità

giorgiovascotto : RT @ProfCampagna: Ecco le lamentele, le cattiverie e gli insulti per Paola Turci e Francesca Pascale. Come per Alberto Matano e il suo comp… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Carlo Giovanardi contro la Rai formato LGBTQ+ (e anche contro Alberto Matano e ... - TvZoom: ... e donne: non esistono spo… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Ecco le lamentele, le cattiverie e gli insulti per Paola Turci e Francesca Pascale. Come per Alberto Matano e il suo comp… - danielamarch8 : RT @ProfCampagna: Ecco le lamentele, le cattiverie e gli insulti per Paola Turci e Francesca Pascale. Come per Alberto Matano e il suo comp… - zazoomblog : Riccardo Mannino racconta la proposta di matrimonio ad Alberto Matano: Cera anche Mara Venier e... - #Riccardo… -