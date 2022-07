A cosa devi fare assolutamente attenzione quando vai al mare (Di venerdì 8 luglio 2022) Trascorrerete le vacanze al mare? Ecco a cosa dovete fare necessariamente attenzione per evitare situazioni spiacevoli Con queste calde giornate estive in moltissimi amano recarsi al mare per trascorrere qualche giorno di relax e vacanza, lontano dalla città e dallo stress. Bisogna però fare molta attenzione perché i pericoli potrebbero essere tanti, la Croce Rossa Italiana tramite una lista svela cosa è opportuno fare per evitare delle spiacevoli vicende. mare e ombrelloni (Screenshot da Facebook)Se siete al mare, ma anche al lago o in altri posti simili, dovete mettere in pratica alcune semplici ma fondamentali accortezza per evitare di rovinare la vostra vacanza e il vostro relax. ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 8 luglio 2022) Trascorrerete le vacanze al? Ecco adovetenecessariamenteper evitare situazioni spiacevoli Con queste calde giornate estive in moltissimi amano recarsi alper trascorrere qualche giorno di relax e vacanza, lontano dalla città e dallo stress. Bisogna peròmoltaperché i pericoli potrebbero essere tanti, la Croce Rossa Italiana tramite una lista svelaè opportunoper evitare delle spiacevoli vicende.e ombrelloni (Screenshot da Facebook)Se siete al, ma anche al lago o in altri posti simili, dovete mettere in pratica alcune semplici ma fondamentali accortezza per evitare di rovinare la vostra vacanza e il vostro relax. ...

Pubblicità

CarloCalenda : Spesso mi dicono “tu devi essere più gentile” ma rispetto a cosa? Sono anni che votate politici che ve la raccontan… - AlfredEgo11 : RT @rocken78: Se passa il tempo a farti notare cosa non fare e a come non devi essere, comincia ad allontanarti con passo brioso ma non tra… - whodfuckisraff : @mitremailculo nn cosa sia interrail, ma so cos’è un intervallo ed è quello k devi fare - funsunflower__ : @lanottesultetto Mi è capitata la stessa cosa con mia madre. Se hai fatto il tampone e sei negativa anche se vivi c… - rosy131090 : @NickValensi9 @Ferrucc66935382 Ma tu sei scemo, o cosa? Ma complice di chi? Ho fatto il vaccino per andare al lavor… -