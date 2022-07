“Vigliacchi” | Piera Maggio tuona sui social | l’ultimo appello per Denise Pipitone

Leggi su chenews

(Di giovedì 7 luglio 2022)è tornata are sui. La mamma diha lanciato con un postper trovare sua figlia e ha deciso di usare parole forti. La mamma della piccola, scomparsa diciotto anni fa, continua a non perdere le speranze nel ritrovare la sua bambina, che oggi sarebbe una ragazza. Nonostante siano passati tanti anni, la donna continua a non arrendersi e cercare per scoprire la verità sulla scomparsa di, seppur rappresenti uno dei casi più lunghi e costosi della storia giudiziaria italiana. fonte foto: FacebookLa drammatica e misteriosa storia dirappresenta uno di quei tanti casi irrisolti che fanno ...