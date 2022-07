Ucraina, Zelensky: 'Le armi occidentali iniziano finalmente a funzionare' (Di giovedì 7 luglio 2022) Volodymyr Zelensky ha ringraziato l'Occidente per le armi ricevute. Grazie a queste, infatti, "riduciamo significativamente il potenziale offensivo dell'esercito russo e le loro perdite aumenteranno ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 luglio 2022) Volodymyrha ringraziato l'Occidente per lericevute. Grazie a queste, infatti, "riduciamo significativamente il potenziale offensivo dell'esercito russo e le loro perdite aumenteranno ...

Pubblicità

gparagone : Parlare di PACE continuando a spedire ARMI (ora pure offensive) non ha senso. A meno che il fine non sia spingere… - NicolaPorro : ?? #Ucraina, #Usa e #UK ora tirano il freno a mano: 'È stato troppo rapido...' ?? - MediasetTgcom24 : Ucraina, Zelensky: armi ricevute dall'Occidente funzionano potentemente #Zelensky #ucraina - Papaver37246158 : RT @lanf64: #Russia, la #Duma approva una legge per togliere più libertà. La misura autorizzerebbe il governo a obbligare le imprese a rifo… - andrea_gym : RT @JozeJechich_JJ: Perché si combatte Perché è GIUSTO combattere Perché è un DOVERE combattere le tirannia Vittoria Libertà Democrazia Sl… -