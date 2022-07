SELVAGGIA LUCARELLI: BALLANDO? GILETTI E TANTI COLLEGHI MASCHI LO USANO PER ZITTIRMI (Di giovedì 7 luglio 2022) SELVAGGIA LUCARELLI è protagonista suo malgrado di un attacco da più parti: insulti da Salmo, insulti da Fedez, insulti dai tassisti. E lei risponde alle storpiature del cognome fino al video dove decine e decine di tassisti saltellano urlando: “SELVAGGIA LUCARELLI è una puxxana”. Risponde ai COLLEGHI che USANO il suo ruolo di giudice a BALLANDO con le Stelle per delegittimarla, a partire da Massimo GILETTI che le disse: “Credo che la LUCARELLI esprima il suo meglio quando alza le palette a BALLANDO con le Stelle. Non merita nessun altro tipo di commento”. I TAXISTI SONO UNA CATEGORIA MOLTO AGGRESSIVA Lo stile è arcinoto: non si replica argomentando ma insultando e zittendo. Raggiunta da La Stampa, ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 7 luglio 2022)è protagonista suo malgrado di un attacco da più parti: insulti da Salmo, insulti da Fedez, insulti dai tassisti. E lei risponde alle storpiature del cognome fino al video dove decine e decine di tassisti saltellano urlando: “è una puxxana”. Risponde aicheil suo ruolo di giudice acon le Stelle per delegittimarla, a partire da Massimoche le disse: “Credo che laesprima il suo meglio quando alza le palette acon le Stelle. Non merita nessun altro tipo di commento”. I TAXISTI SONO UNA CATEGORIA MOLTO AGGRESSIVA Lo stile è arcinoto: non si replica argomentando ma insultando e zittendo. Raggiunta da La Stampa, ...

stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - stanzaselvaggia : In effetti è pieno di cori contro uomini a suon di "putta*a". Ma poveretti. - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia