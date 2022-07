Ponte Morandi, al via oggi il processo a quattro anni dal crollo (Di giovedì 7 luglio 2022) A quasi quattro anni dal disastro costato la vita a 43 persone, prende il via domani il processo per il crollo di Ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto del 2018 (LE FOTO). Sono 59 gli imputati, tra i quali ex dirigenti di Autostrade per l'Italia come Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Aspi ai tempi del crollo, nonché ex vertici di Spea, la società che si occupava di manutenzione e ispezioni, ma anche attuali ed ex dirigenti del ministero delle Infrastrutture e funzionari del Provveditorato. Le accuse, a vario titolo, sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 luglio 2022) A quasidal disastro costato la vita a 43 persone, prende il via domani ilper ildi, avvenuto a Genova il 14 agosto del 2018 (LE FOTO). Sono 59 gli imputati, tra i quali ex dirigenti di Autostrade per l'Italia come GiovCastellucci, amministratore delegato di Aspi ai tempi del, nonché ex vertici di Spea, la società che si occupava di manutenzione e ispezioni, ma anche attuali ed ex dirigenti del ministero delle Infrastrutture e funzionari del Provveditorato. Le accuse, a vario titolo, sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale,doloso, omissione d'atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ponte Morandi, via al processo: il comitato dei parenti delle vittime chiede (di nuovo) di essere parte civile. “Es… - RaiNews : Il processo arriva dopo quattro anni di indagini, due incidenti probatori, terabite di file e documenti sequestrati… - TgrRaiLiguria : A poche ore dall'inizio del processo per il crollo di #PonteMorandi, parla il fratello di una delle vittime: 'ci so… - nefelef : RT @FrancoScarsell2: Genova.È iniziata la prima udienza del processo per il crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato i… - ilsecoloxix : Crollo del #PonteMorandi, via al maxi-processo: è iniziata la prima udienza. L’ora della verità per i 59 imputati.… -