Pensione: l’errore da non fare mai per evitare la perdita di soldi (Di giovedì 7 luglio 2022) State calcolando i contributi relativi alla Pensione? Ecco come evitare di perdere soldi utili per il nostro futuro. Quando parliamo di Pensione, trattiamo un argomento particolarmente delicato, soprattutto in Italia. L’età pensionistica continua ad avanzare con il passare degli anni e la possibilità di accedere ad un fondo ragionevole diventa via via più difficile. Di conseguenza, occorre prevenire eventuali perdite di denaro, prima di lasciare la propria azienda ed iniziare effettivamente il rapporto con Inps o simili. Pensione (Pexels)In particolare, oggi faremo riferimento al TFR (trattamento di fine rapporto) riservato generalmente per i lavoratori dipendenti di aziende. Si tratta infatti di una cifra di liquidazione che accompagna il lavoratore nella fase ... Leggi su formatonews (Di giovedì 7 luglio 2022) State calcolando i contributi relativi alla? Ecco comedi perdereutili per il nostro futuro. Quando parliamo di, trattiamo un argomento particolarmente delicato, soprattutto in Italia. L’età pensionistica continua ad avanzare con il passare degli anni e la possibilità di accedere ad un fondo ragionevole diventa via via più difficile. Di conseguenza, occorre prevenire eventuali perdite di denaro, prima di lasciare la propria azienda ed iniziare effettivamente il rapporto con Inps o simili.(Pexels)In particolare, oggimo riferimento al TFR (trattamento di fine rapporto) riservato generalmente per i lavoratori dipendenti di aziende. Si tratta infatti di una cifra di liquidazione che accompagna il lavoratore nella fase ...

Pubblicità

LaCnews24 : Senza pensione per mesi per un errore nel codice fiscale, la battaglia di un’anziana del Cosentino contro l’Inps… - claudeger55 : @mbx1900 La domenica porta coniglio. E non è un errore di stumpa. Dubito che cadrà il governo lunedì. Se posso fare… - HughWilliamsIT : @matteosalvinimi 28062022 la senatrice #stefani alla camera sulle richiesta di f.i e f.d.i. di che fine abbiano fa… - HughWilliamsIT : @AndreaOrlandosp @EY_Italy @Corriere 28 06 2022 la senatrice #stefani alla camera sulle richiesta di f.i e f.d.i.… - HughWilliamsIT : 28 06 2022 la senatrice #stefani alla camera sulle richiesta di f.i e f.d.i. di che fine abbiano fatto l'aumento d… -