Pardo: “Lukaku all’Inter? Brutta notizia per Milan e Juventus” (Di giovedì 7 luglio 2022) Pierluigi Pardo, noto telecronista, ha detto la sua su alcuni temi di mercato, tra cui il ritorno di Lukaku all'Inter e il futuro di Dybala Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 luglio 2022) Pierluigi, noto telecronista, ha detto la sua su alcuni temi di mercato, tra cui il ritorno diall'Inter e il futuro di Dybala

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Pardo: “#Lukaku all’#Inter? Brutta notizia per @acmilan e #Juventus” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Pardo: “#Lukaku all’#Inter? Brutta notizia per @acmilan e #Juventus” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Pardo: 'La peggior notizia per Milan e Juventus è il ritorno di Lukaku all'Inter' - TUTTOJUVE_COM : Pardo: 'La peggior notizia per Milan e Juventus è il ritorno di Lukaku all'Inter' - news24_inter : #Inter, senti Pardo: «Mercato positivo, ma occhio alle cessioni» -