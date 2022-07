Lotito: 'Romagnoli? A certe condizioni può restare a casa'. Striscione dei tifosi della Lazio: 'Torna, ti aspettiamo' (Di giovedì 7 luglio 2022) I laziali chiamano Romagnoli. Durante l'allenamento di questa mattina ad Auronzo, sugli spalti è comparso uno Striscione rivolto... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) I laziali chiamano. Durante l'allenamento di questa mattina ad Auronzo, sugli spalti è comparso unorivolto...

Pubblicità

NumeroDiez_10 : Dichiarazioni importanti di #Lotito, riportate da @ilmessaggeroit. ??? '#Romagnoli? A certe condizioni può rimanere… - Fantacalcio : Lazio, Lotito: 'In arrivo due portieri e due difensori. Romagnoli? Può rimanere a casa' - lucairr : RT @Lleida21: La trattativa Romagnoli Lazio si è chiusa nel momento in cui Lotito ha capito che quei 200k di distanza li avrebbe presi quer… - MarcoGa42601899 : RT @fbmaarket: Ricostruendo le tempistiche, le dichiarazioni di Lotito pubblicate oggi sono vecchie di 2 se non 3 giorni(presentazione dell… - ilLamecus : RT @fbmaarket: Ricostruendo le tempistiche, le dichiarazioni di Lotito pubblicate oggi sono vecchie di 2 se non 3 giorni(presentazione dell… -