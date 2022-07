“Lo smart working? Un terremoto che cambierà la civiltà”: la terribile profezia di un guru della Silicon Valley (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Marc Andreessen, co-founder della società di venture capital Andreessen Horowitz e uno degli investitori più influenti della Silicon Valley, ha espresso delle forti considerazioni sullo smart working, il quale ha visto un incremento vertiginoso in seguito alla situazione venutasi a creare con la pandemia di Covid-19 e con tutte le restrizioni e impedimenti conseguenti. Lo stesso ha definito lo smart working come un “terremoto” che cambierà tutto, parlando di un vero e proprio cambiamento di civiltà e addirittura più rivoluzionario di Internet: “È forse la cosa più importante che sia successa nella mia vita, una conseguenza di Internet che è forse anche più importante di Internet”. Lo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Marc Andreessen, co-foundersocietà di venture capital Andreessen Horowitz e uno degli investitori più influenti, ha espresso delle forti considerazioni sullo, il quale ha visto un incremento vertiginoso in seguito alla situazione venutasi a creare con la pandemia di Covid-19 e con tutte le restrizioni e impedimenti conseguenti. Lo stesso ha definito locome un “” chetutto, parlando di un vero e proprio cambiamento die addirittura più rivoluzionario di Internet: “È forse la cosa più importante che sia successa nella mia vita, una conseguenza di Internet che è forse anche più importante di Internet”. Lo ...

