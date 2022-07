Le tue occhiaie peggiorano? Corri dal medico | è un problema da non sottovalutare

Leggi su newnotizie

(Di giovedì 7 luglio 2022) Hai notato un peggioramento delle tue? Scopriamo insieme le possibili cause e soprattutto i metodi per eliminarle. Dopo una notte passata in bianco o un bel pianto, chiunque può avere le. Ma per alcuni di noi sono permanenti. Per alcune persone le borse appaiono abbastanza gonfie e tumefatte. Per altri, invece, sono semplicemente L'articolo NewNotizie.it.