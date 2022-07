LCK | la finale della Summer Split 2022 si giocherà alla Gangneung Ice Arena

(Di giovedì 7 luglio 2022) Sarà laIce, situata nella Corea del Sud orientale, ad ospitare l’ultima partitaLCK, in programma il prossimo 28 agosto. Similesede scelta per le finaliSpring, laIceha un valore simbolico: fu proprio questa struttura ad accogliere i Giochi Olimpici del 2018. I playoffSpringsono stati il primo evento esports con il ritorno del pubblico dal vivo, dopo lo stop causato dpandemia di Covid-19: si sono svolti a KINTEX, lo stesso luogo in cui i primissimi campioni coreani sono stati incoronati nel 2012. The#LCKFinals will take place at ...

Quello che avevano mostrato ieri , i giocatori, è bastato solo in due occasioni a colmare il ... Finalmente tornano a draftare in maniera più consona ad unae nonostante un inizio un po più ...I padroni di casa, i T1 rappresentati dell ', sono i favoriti per accedere alla, tuttavia i G2 , rappresentati LEC , non sono così facili da battere come già hanno ampliamente dimostrato ... Arriva prima sconfitta T1 negli Split 2022 LCK: finita streak di imbattibilità casalinga Ora è ufficiale: i T1 non sono più imbattuti in casa nel 2022. La prima partita persa nella Regular Season è arrivata contro i Kwangdong Freecs.Analizziamo i risultati della 1° settimana di Summer Split 2022 della LCK, la lega coreana di League of Legends.