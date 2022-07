Lazio, Lotito assicura: «Manterrò le promesse fatte a Sarri» (Di giovedì 7 luglio 2022) Il presidente della Lazio Lotito prova a rassicurare sia Sarri che i tifosi biancocelesti sul fronte calciomercato Claudio Lotito, presidente della Lazio, prova a dare serenità all’ambiente dopo un calciomercato che non è ancora decollato del tutto. Le sue dichiarazioni raccolte da Il Messaggero. LE PAROLE – «Il d.s. rimane al suo posto, come è stato scritto nel comunicato, Igli non ha mai pensato alle dimissioni perché non ci sarebbe alcun motivo. Ora basta polemiche e facciamo parlare il campo. Remiamo tutti dalla stessa parte per fare il salto. Oltre Angelo Fabiani, nei quadri dirigenziali di Primavera e Women entrerà anche mio figlio Enrico. Siamo una grande famiglia e tutti insieme, uniti, regaleremo grandi soddisfazioni al mondo Lazio. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Il presidente dellaprova a rre siache i tifosi biancocelesti sul fronte calciomercato Claudio, presidente della, prova a dare serenità all’ambiente dopo un calciomercato che non è ancora decollato del tutto. Le sue dichiarazioni raccolte da Il Messaggero. LE PAROLE – «Il d.s. rimane al suo posto, come è stato scritto nel comunicato, Igli non ha mai pensato alle dimissioni perché non ci sarebbe alcun motivo. Ora basta polemiche e facciamo parlare il campo. Remiamo tutti dalla stessa parte per fare il salto. Oltre Angelo Fabiani, nei quadri dirigenziali di Primavera e Women entrerà anche mio figlio Enrico. Siamo una grande famiglia e tutti insieme, uniti, regaleremo grandi soddisfazioni al mondo. ...

AlfredoPedulla : #Lotito-#Tare: da gennaio così, oggi peggio. La #Lazio unico club d’#Europa in ritiro ancora senza un portiere - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio: contatto tra Corsi e Lotito per #Vicario - TheLazioZone : Lotito a @ilmessaggeroit: 'Oltre Angelo Fabiani, nei quadri dirigenziali di Primavera e Women, entrerà anche mio fi… - CignaLaura : RT @tempoweb: #Lotito-#Tare un rapporto da chiarire @salomone_l #lazio #sslazio #calciomercato #7luglio #iltempoquotidiano - mechanist83 : Dichiarazioni di #Lotito come al solito fulminanti. Di certo rimane solo una cosa, la nostra #Lazio. #Bruscafrenata #Seccasmentita -