La Marmolada sarà un 'sorvegliato speciale' fino a settembre (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - La Marmolada sarà guardata 'a vista' fino all'autunno. "D'intesa con la Pretezione Civile si è deciso di monitorarne i movimenti fino alla fine settembre" ha spiegato Nicola Casagli, il geoloco che col suo gruppo di lavoro ha installato nei giorni scorsi gli strumenti per controllare il 'comportamento' del ghiacciaio dopo il crollo. Secondo Casagli "non possono essere esclusi altri crolli". "Al momento non abbiamo registrato movimenti significativi - ha spiegato l'esperto uscendo da Centro Soccorsi allestito a Canazei - Sulla cicatrice nella parte sommitale non si constatano movimenti anomali. Non possiamo però escludere altri crolli". Un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova, dell'Università di Parma e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale che da oltre ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Laguardata 'a vista'all'autunno. "D'intesa con la Pretezione Civile si è deciso di monitorarne i movimentialla fine" ha spiegato Nicola Casagli, il geoloco che col suo gruppo di lavoro ha installato nei giorni scorsi gli strumenti per controllare il 'comportamento' del ghiacciaio dopo il crollo. Secondo Casagli "non possono essere esclusi altri crolli". "Al momento non abbiamo registrato movimenti significativi - ha spiegato l'esperto uscendo da Centro Soccorsi allestito a Canazei - Sulla cicatrice nella parte sommitale non si constatano movimenti anomali. Non possiamo però escludere altri crolli". Un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova, dell'Università di Parma e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale che da oltre ...

Pubblicità

ilTaverniere : #PuntidiSvista : #crisiclimatica e #marmolada: parole di rammarico e retorica del “correre ai ripari”; #incontro ad… - sgizzi89 : Che poi rompete i coglioni a #Rosolino e mi domando come abbiate fatto a riconoscere la #Marmolada dato che il vost… - orloch314 : @Sara_Colnaghi @arabellara @SorellaBaderla @lofioramonti Anche io parlo perché so. La prima volta che sono andato s… - beppebottero : Il Presidente della Repubblica #Mattarella, questa settimana, è in visita in Africa, per cui la massima Autorità Is… - debo_words : RT @MichGPS: Punta Penia 3343 m #marmolada ci tornerò quando sarà il momento! #amolamontagna -