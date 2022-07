Inter, la risposta dei tifosi: abbonamenti già esauriti (Di giovedì 7 luglio 2022) 'FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2022/23, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società'. Così recita una nota ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 luglio 2022) 'FCnazionale Milano comunica che sono esaurite tutte le disponibilità diper la stagione 2022/23, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società'. Così recita una nota ...

