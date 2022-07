Incidente autostrada A11, furgone si ribalta: tre feriti sulla Firenze - Mare - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 7 luglio 2022) Incidente sulla Firenze - Mare Incidente, all'alba di oggi 7 luglio, sull'autostrada Firenze - Mare . I Vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, sono intervenuti questa ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 luglio 2022), all'alba di oggi 7 luglio, sull'. I Vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, sono intervenuti questa ...

Pubblicità

fanpage : Incredibile incidente stradale sull'autostrada A1 Un’auto della polizia stradale è stata centrata in pieno da un au… - _Melamore_ : RT @A_Medianii: L’incidente in #autostrada A1 questa mattina, gli agenti della polstrada illesi #crash #Polizia - serenel14278447 : Si schianta contro volante della polizia: il video dell’incidente in A1 - LivornoPress : Camper ribaltato su un fianco sull'A12 Rosignano Genova, intervengono i vigili del fuoco #incidente #autostrada… - enrica_emme : RT @A_Medianii: L’incidente in #autostrada A1 questa mattina, gli agenti della polstrada illesi #crash #Polizia -