(Di giovedì 7 luglio 2022) Nonostante gli agenti di Driestrattino con il Marsiglia, il belga ex Napolia rinnovare la sua disponibilità a Mauriziodialla Lazio. Ilscrive che i dueno aspesso e chenon esiterebbe un attimo. Già nei giorni scorsi, lo stesso quotidiano romano parlava della disponibilità dia ridursi anche l’ingaggio pur di ritrovare. “Eppurecon Dries, anche se i suoi agenti negli ultimi giorni sono in trattativa con l’Olympique Marsiglia. L’improvvisa ...

Pubblicità

napolista : Il Messaggero insiste: Sarri continua a sentirsi con #Mertens, che è disposto a raggiungerlo subito Il belga rinno… - Sorpe_81 : @fbmaarket Il Messaggero ancora che insiste.....la colpa è di chi lo compra e di chi lo legge. Un giornale che da n… - 1900_since : #Lazio | Il Messaggero insiste sul possibile addio di #Tare con #Lotito che chiama un suo futuro sostituto -

IlNapolista

Il rogo si è sviluppato nei pressi della nuova strada appena realizzata in zona MoncisternaRavanduolo, dovel'ex cava, da tempo distesa di rifiuti solidi urbani. Lambita pericolosamente una ...Sarriper Nicolò Casale del Verona, ma intanto èMario Gila del Real il centrale più ... Questo è quanto riportato da 'Il' nel contesto dell'edizione odierna, per quanto concerne la ... Il Messaggero insiste: Sarri continua a sentirsi con Mertens, che è disposto a raggiungerlo subito - ilNapolista Il conducente aggredito da un venticinquenne è stato portato in ospedale, necessario l’intervento dei carabinieri: la corsa da San Daniele a Udine è stata sospesa ...Nelle prossime ore il mercato del Sassuolo potrebbe aprirsi con l'acquisto di Delle Monache: sarebbe pronta un'offerta ...