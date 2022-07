Gabriele Parpiglia: il cast del GF VIP 7 tra conferme e smentite (Di giovedì 7 luglio 2022) I rumor riguardanti il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip sono sempre più numerosi. Ultimamente, le indiscrezioni hanno fornito nomi importanti che potrebbero davvero fare la differenza nelle dinamiche della casa più spiata d’Italia. A fornire ulteriori novità è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha fatto il punto della situazioni sulle voci degli ultimi giorni. Inoltre, ha fornito qualche dettaglio in più. GF Vip 7, Gabriele Parpiglia conferma alcuni concorrenti: ecco di chi si tratta Gabriele Parpiglia è sempre una garanzia quando si parla di reality show e sorprese imperdibili. Di recente, è stato ospite a Facciamo finta che, il programma radiofonico di R101 che ha come conduttori Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Il giornalista ha ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 luglio 2022) I rumor riguardanti ildella settima edizione del Grande Fratello Vip sono sempre più numerosi. Ultimamente, le indiscrezioni hanno fornito nomi importanti che potrebbero davvero fare la differenza nelle dinamiche della casa più spiata d’Italia. A fornire ulteriori novità è stato. Il giornalista ha fatto il punto della situazioni sulle voci degli ultimi giorni. Inoltre, ha fornito qualche dettaglio in più. GF Vip 7,conferma alcuni concorrenti: ecco di chi si trattaè sempre una garanzia quando si parla di reality show e sorprese imperdibili. Di recente, è stato ospite a Facciamo finta che, il programma radiofonico di R101 che ha come conduttori Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Il giornalista ha ...

