F1, Yuki Tsunoda: “Dobbiamo lasciare alle spalle quanto accaduto in Inghilterra” (Di giovedì 7 luglio 2022) Yuki Tsunoda si prepara per il Gran Premio d’Austria, nuova tappa del Mondiale di F1 che dopo la Gran Bretagna riparte da Spielberg per un nuovo interessante appuntamento tutto da commentare con la seconda Sprint Race dell’anno. Il giapponese ed i protagonisti della massima formula si preparano quinti per un week-end che oramai abbiamo imparato a conoscere con due prove libere e le qualifiche che si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì e non al sabato come consuetudine. L’ex protagonista della FIA F2 ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Sono contento di poter tornare a correre dopo pochi giorni. L’obiettivo è cercare di lasciare alle spalle quanto accaduto in Inghilterra. Non ho potuto fare nulla per la collisione dopo la partenza e in ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022)si prepara per il Gran Premio d’Austria, nuova tappa del Mondiale di F1 che dopo la Gran Bretagna riparte da Spielberg per un nuovo interessante appuntamento tutto da commentare con la seconda Sprint Race dell’anno. Il giapponese ed i protagonisti della massima formula si preparano quinti per un week-end che oramai abbiamo imparato a conoscere con due prove libere e le qualifiche che si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì e non al sabato come consuetudine. L’ex protagonista della FIA F2 ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Sono contento di poter tornare a correre dopo pochi giorni. L’obiettivo è cercare dispin. Non ho potuto fare nulla per la collisione dopo la partenza e in ...

Pubblicità

UXSTR0NGV : RT @wolfsxtar: pierre gasly - yuki tsunoda veri leclerchisti, ci avete provato, grazie soldati - wolfsxtar : pierre gasly - yuki tsunoda veri leclerchisti, ci avete provato, grazie soldati - wannabii_ : RT @Edoardoleicorre: Pierre Gasly o Yuki Tsunoda (non si di chi dei due è) ci hanno provato in ogni modo a far vincere il proprio amico fid… - muffvns : RT @Edoardoleicorre: Pierre Gasly o Yuki Tsunoda (non si di chi dei due è) ci hanno provato in ogni modo a far vincere il proprio amico fid… - consistencyisk_ : RT @Edoardoleicorre: Pierre Gasly o Yuki Tsunoda (non si di chi dei due è) ci hanno provato in ogni modo a far vincere il proprio amico fid… -