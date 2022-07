F1, Lando Norris: “Sono davvero entusiasta di tornare a Spielberg. Difficilmente avremo la chance di poter lottare per il podio” (Di giovedì 7 luglio 2022) Lando Norris è pronto per dare battaglia a Spielberg, sede questo fine settimana di un nuovo round del Mondiale F1 2022. Il britannico è atteso a dare spettacolo nella caratteristica pista che da qualche anno è di proprietà della Red Bull. Il #4 del gruppo ha rilasciato ai media ai microfoni della propria formazione: “Sono davvero entusiasta di tornare a Spielberg per il Gran Premio d’Austria. La pista è una delle mie preferite e ci sarà anche la Sprint Race. Sono convinto che sarà un bel week-end”. Il portacolori della McLaren, consapevole del proprio potenziale, ha continuato dicendo: “Ci sarà sicuramente l’occasione di avere delle belle battaglie anche se Difficilmente avremo la ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022)è pronto per dare battaglia a, sede questo fine settimana di un nuovo round del Mondiale F1 2022. Il britannico è atteso a dare spettacolo nella caratteristica pista che da qualche anno è di proprietà della Red Bull. Il #4 del gruppo ha rilasciato ai media ai microfoni della propria formazione: “diper il Gran Premio d’Austria. La pista è una delle mie preferite e ci sarà anche la Sprint Race.convinto che sarà un bel week-end”. Il portacolori della McLaren, consapevole del proprio potenziale, ha continuato dicendo: “Ci sarà sicuramente l’occasione di avere delle belle battaglie anche sela ...

Pubblicità

realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | Lando Norris ha conquistato due dei suoi sei podi al Red Bull Ring, circuito dove non è mai sceso sotto il sesto… - thebursin___ : RT @AnaCStyles12: Lando Norris, 22 anni, e Lewis Hamilton, 37 anni, uomo maturo come si vede dai due cappelli in testa. Due bimbi felici d… - FormulaPassion : #F1 | Lando Norris ha conquistato due dei suoi sei podi al Red Bull Ring, circuito dove non è mai sceso sotto il se… - f1_notizie : Lando Norris: “Nel 2017 McLaren spaventava, ora è una casa” #F1 - Friendsdontli15 : Lando Norris decide di non partecipare a un GP perché deve vincere il Ruttosound a Reggiolo Loro: bravissimo 9.0… -