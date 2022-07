Dybala pentito? Schira: “Sarebbe voluto restare alla Juve. Su Kostic…” (Di giovedì 7 luglio 2022) Dybala pentito Juve – Dybala pentito di aver lasciato la Juve? La risposta di Nicolò Schira, in esclusiva ai microfoni di 1 Station Radio, lascia spiazzati. “Dybala si è pentito di aver lasciato la Juve? Lui Sarebbe rimasto volentieri ed avrebbe rinnovato, ma la Juve ha fatto una scelta. Se i bianconeri prenderanno Pogba e Di Maria, i tifosi si dimenticheranno subito dell’argentino. Lui, in questo momento, è in stand-by, perché se l’Inter non farà uscite non lo prenderà, e non basterà la cessione di Pinamonti, bensì serviranno anche quelle di Dzeko e Sanchez. Bisognerà capire se Dybala aspetterà il tempo necessario. Il ragazzo, ad oggi, non ha tantissime offerte. Il ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 7 luglio 2022)di aver lasciato la? La risposta di Nicolò, in esclusiva ai microfoni di 1 Station Radio, lascia spiazzati. “si èdi aver lasciato la? Luirimasto volentieri ed avrebbe rinnovato, ma laha fatto una scelta. Se i bianconeri prenderanno Pogba e Di Maria, i tifosi si dimenticheranno subito dell’argentino. Lui, in questo momento, è in stand-by, perché se l’Inter non farà uscite non lo prenderà, e non basterà la cessione di Pinamonti, bensì serviranno anche quelle di Dzeko e Sanchez. Bisognerà capire seaspetterà il tempo necessario. Il ragazzo, ad oggi, non ha tantissime offerte. Il ...

