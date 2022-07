Covid, Ministero a Regioni: potenziare ospedali per prossime settimane (Di giovedì 7 luglio 2022) "Alla luce dell'attuale andamento epidemico e in considerazione degli ulteriori impatti assistenziali sul livello ospedaliero potenzialmente correlati alla maggiore diffusione del virus SARS - CoV - 2,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) "Alla luce dell'attuale andamento epidemico e in considerazione degli ulteriori impatti assistenziali sul livelloero potenzialmente correlati alla maggiore diffusione del virus SARS - CoV - 2,...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Aumentare il numero dei vaccinati con la quarta dose per proteggere la popolazione più fragile dal Covid-19 e ridur… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - DeSantis1948 : RT @Patriziapattys: Israele Il Ministero della Salute raccomanda di vaccinare i bambini di età compresa tra sei mesi e cinque anni e sping… - LocalPage3 : Covid, posti letto in reparti e intensive: ministero allerta Regioni - pipposchitt : RT @Agenzia_Ansa: Aumentare il numero dei vaccinati con la quarta dose per proteggere la popolazione più fragile dal Covid-19 e ridurre il… -