Centomila aziende a rischio fallimento Addio ripresa post-Covid | il crollo

(Di giovedì 7 luglio 2022) La guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica hanno provocato una situazione molto difficile per leitaliane che nelavevano invece mostrato segni di. Secondo l'analisi aggiornata dell'OsservatorioImprese di Cerved, - si legge sul Sole 24 Ore - tra il 2021 e il 2022 le società adi default sono cresciute, passando dal 14,4% al 16,1% e raggiungendo le 99.000 unità (+11.000), con 11 miliardi di euro in più di debiti finanziari ora pari a 107 miliardi (10,7% del totale). Restano lontani i picchi del 2020, quando lepotenzialmentese erano addirittura 134.000 (21,7%). Eppure, l'inversione del trend preoccupa gli analisti. Se poi si considerano anche le società cosiddette 'vulnerabili', che ...

Secondo l'analisi aggiornata dell'Osservatorio Rischio Imprese di Cerved le imprese in grande difficoltà sono il 16%, le "vulnerabili" il 32,6% ...