Caso Amara, Ermini al processo di Brescia ammette di averne parlato con Mattarella (Di giovedì 7 luglio 2022) - Il vicepresidente del Csm ha detto di aver ricevuto da Davigo quei documenti e di averne parlato al presidente della Repubblica che non fece commenti. Poi distrusse i verbali perché 'irricevibili' Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 luglio 2022) - Il vicepresidente del Csm ha detto di aver ricevuto da Davigo quei documenti e dial presidente della Repubblica che non fece commenti. Poi distrusse i verbali perché 'irricevibili'

Pubblicità

petergomezblog : Caso Amara, Ermini in aula: “Davigo mi consegnò i verbali e mi chiese di avvisare il presidente Mattarella. Io conc… - buyoghi : @Controcorrentv @f13oliva @Marilena_Vinci Per il caso Amara loggia Ungheria Mattarella che dice????? Muto ?? come un ?? - MariaAversano1 : RT @petergomezblog: Caso Amara, Ermini in aula: “Davigo mi consegnò i verbali e mi chiese di avvisare il presidente Mattarella. Io concorda… - BabbaiFabry : RT @petergomezblog: Caso Amara, Ermini in aula: “Davigo mi consegnò i verbali e mi chiese di avvisare il presidente Mattarella. Io concorda… - BerniCurenai : Caso Amara, #Ermini interrogato. E #Renzi torna all'attacco: 'Conferma quello che ho scritto' -