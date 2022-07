Boniek: «Non ho parlato male della Juve, non mi piaceva che usasse i dirigenti per vincere le partite» (Di giovedì 7 luglio 2022) Domani sono 40 anni dalla semifinale tra Polonia e Italia del Mondiale 1982. Il Messaggero intervista Zibì Boniek, che quella sera era in tribuna. «Ero squalificato, ci soffro ancora. Ma forse per gli azzurri è stato meglio così. Chi lo sa. Magari l’Italia avrebbe vinto comunque, e tra l’altro ha meritato. Ma era come se agli azzurri avessero tolto Rossi». Era il Mondiale di Boniek, Platini, Maradona. «Era un altro calcio, un’altra atmosfera. Ora non è più così. Erano campioni veri. Oggi un buon giocatore lo trasformi in campione in qualche anno». Continua: «All’epoca si poteva andare in giro dopo le partite anche per prendere una birra, c’era più contatto con la gente. Oggi è tutto frenetico, non ti risponde al telefono nemmeno il procuratore di un giocatore». Perché la Nazionale del 1982 è entrata nel mito, quella del 2006 no? «Ci ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) Domani sono 40 anni dalla semifinale tra Polonia e Italia del Mondiale 1982. Il Messaggero intervista Zibì, che quella sera era in tribuna. «Ero squalificato, ci soffro ancora. Ma forse per gli azzurri è stato meglio così. Chi lo sa. Magari l’Italia avrebbe vinto comunque, e tra l’altro ha meritato. Ma era come se agli azzurri avessero tolto Rossi». Era il Mondiale di, Platini, Maradona. «Era un altro calcio, un’altra atmosfera. Ora non è più così. Erano campioni veri. Oggi un buon giocatore lo trasformi in campione in qualche anno». Continua: «All’epoca si poteva andare in giro dopo leanche per prendere una birra, c’era più contatto con la gente. Oggi è tutto frenetico, non ti risponde al telefono nemmeno il procuratore di un giocatore». Perché la Nazionale del 1982 è entrata nel mito, quella del 2006 no? «Ci ...

