Atalanta | esauriti gli abbonamenti anche per la Curva Sud

(Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo la Nord,glidell'per laSud del Gewiss Stadium sono. Le tessere per la prossima stagione, invece, sono salite a 12.264 in totale. In questo momento restano ancora dei posti liberi in Tribuna Centrale, Tribuna d'Onore, Tribuna Rinascimento coperta e scoperta e Distinti Sud. Le precedenti tre fasi di prelazione per gli abbonati 2019-2020 si erano chiuse rispettivamente con 7.125, 9.640 e 10.560 titoli stagionali emessi. Il limite massimo divendibili è pari a circa 15.800 su un impianto da circa 20 mila posti a sedere.