AssoBirra al fianco delle istituzioni e associazioni settore per revisione peso fiscale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Nel 2021,ha lavorato alinsieme alle altredel comparto per unaal ribasso delche da anni grava sulla birra. L'ultima Legge di Bilancio ha stabilito per il 2022 una riduzione di 5 centesimi unitamente a sconti progressivi di aliquota per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60mila ettolitri.ritiene che, ancora di più in un momento di crisi economica come quello attuale, non solo si debba stabilizzare la misura approvata in Legge di Bilancio, ma proseguire con una ulteriore riduzione strutturalealiquoteaccise sulla birra. Un'azione in tal senso ...