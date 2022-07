Pubblicità

LocalPage3 : Aleotti (Menarini): 'Fair play è un modo di essere nello sport e nella vita' - lifestyleblogit : Aleotti (Menarini): 'Fair play è un modo di essere nello sport e nella vita' - - italiaserait : Aleotti (Menarini): ‘Fair play è un modo di essere nello sport e nella vita’ - TV7Benevento : Aleotti (Menarini): 'Fair play è un modo di essere nello sport e nella vita' - - PremioFairPlay : Alberto Giovanni Aleotti, Membro del Board #Menarini: 'il #FairPlay è un modo di essere, l’approccio alla nostra re… -

Dopo dieci anni come sponsor, da quest'anno, ha annunciatoha creato la FondazioneFair Play per sostenere in maniera diretta il Premio internazionale Fair Play. 7 luglio ...E' etica, è rispetto e lealtà all'interno di ogni competizione, sia sportiva che economica' le parole di Alberto Giovanni, azionista e membro del board, a margine del premio 'Fair ...Firenze, 7 lug. (Adnkronos Salute) - 'Io sono felicissimo di accogliere così tanti campioni dello sport a Firenze come già negli anni ...Firenze, 7 lug. (Adnkronos Salute) - "Per noi il fair play è un modo di essere, ciò che caratterizza anche il nostro approccio all'attività economica. E' etica, ...