Vela, Europei 49er 2022: Germani-Bertuzzi salgono in zona podio virtuale! Rimontano anche Stalder-Speri (Di mercoledì 6 luglio 2022) Proseguono ad Aarhus i Campionati Europei 2022 del doppio acrobatico olimpico 49er, con una seconda giornata di gara che si è conclusa con lo svolgimento di altre tre prove di qualificazione per ciascun equipaggio, in attesa di un day-3 che determinerà la promozione in Gold Fleet dei primi 25 classificati in entrambe le competizioni. Partiamo dal settore femminile e quindi dalla classe 49erFX, in cui Jana Germani e Giorgia Bertuzzi si confermano le migliori azzurre con una bella progressione (12-6-1 nella Blue Fleet) che consente loro di balzare addirittura in quinta piazza overall e terza europea a quota 23 punti, quindi a -11 dalle battistrada danesi Johanne e Andrea Schmidt e a -9 dalle svedesi Vilma Bobeck/Rebecca Netzler. Bella rimonta dopo un day-1 difficile ...

