Ultime Notizie Roma del 06-07-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per il disastro della Marmolada in questo momento possiamo escludere assolutamente una prevedibilità è una negligenza un’imprudenza lo ha chiarito il procuratore capo di Trento Sandro Raimondi l’imprevedibilità in questo momento quella che la fa da protagonista ha detto per avere una responsabilità bisogna poter prevedere un evento cosa che molto molto difficile aggiunto quando mi hanno chiamato i carabinieri subito dopo la tragedia mi hanno parlato di una situazione quasi apocalittica sono 132274 nuovi casi covid nelle24 ore su 464732 tamponi mentre i morti Sono 94 secondi dati del Ministero della Salute il tasso di positività sale al 28,505% in più rispetto a lunedì crescono Ancora i malati di ...