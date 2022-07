Ucraina | l' ex presidente Poroshenko | ' Potremmo essere attaccati dalla Bielorussia'

Pubblicità

SkyTG24 : Un’anticipazione dell’intervista a Petro #Poroshenko. L'ex presidente dell'#Ucraina ha ringraziato l'Italia per l'i… - UKRinIT : Discorso del Presidente ????Volodymyr Zelenskyy: «L'Ucraina deve diventare il paese più libero, moderno e sicuro d'Eu… - UKRinIT : Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Gli occupanti hanno sparato razzi contro il centro commerciale, dove… - hcoin20211101 : RT @SkyTG24: Un’anticipazione dell’intervista a Petro #Poroshenko. L'ex presidente dell'#Ucraina ha ringraziato l'Italia per l'invio di vei… - Leonellonegrin1 : RT @micaelaanna07: #Ucraina :” 'Alcune mine - racconta la presidente di Emergency - sembrano dei giocattoli e questo dovrebbe veramente far… -

... "Risposte all'impatto conseguente al conflitto in corso tra Russia e". Appuntamento domani ... relazioni e strumenti operativi per reagire alle conseguenze del conflitto - ricorda il......da questo posto da cui mi trovo adesso la posizione dei tank russi erano cinque km io ex,... È un messaggio importante che tutti dovrebbero capire adesso, se non fermiamo Putin in, ...Ma occorre anche capire che un paese che accoglie non ce la fa più – ha detto Draghi – Il presidente turco ha fatto sapere che l'obiettivo per quest'anno è arrivare a un'interscambio economico di 25 m ...“La guerra in Ucraina era evitabile”. La politologa Nathalie Tocci, in collegamento con il talk politico del preserale di LA7, In ...