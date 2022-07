Tragedia a Santa Severa, è annegato un bambino di due anni. Indagini in corso: la “baby-sitter” ascoltata dai carabinieri (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un bambino di due anni e mezzo è morto a Santa Severa, località marittima romana. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava nello stabilimento “Nuova Oasi” quando è finito sott’acqua senza riuscire ad emergere. Al momento sono in corso gli accertamenti e a rischiare di finire nel registro degli indagati è una donna di 50 anni, a cui era affidata la vittima al momento dell’annegamento. A notare il piccolo corpo di Francesco M. nell’acqua sono stati alcuni bagnanti, che hanno provveduto immediatamente a lanciare l’allarme. Era a pochi passi dalla riva, immobile e privo di sensi da chissà quanto tempo. Secondo quanto riportato, il piccolo è deceduto dopo essersi immerso senza che nessuno lo controllasse. Al momento del tragico avvenimento Francesco si trovava in vacanza con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Undi duee mezzo è morto a, località marittima romana. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava nello stabilimento “Nuova Oasi” quando è finito sott’acqua senza riuscire ad emergere. Al momento sono ingli accertamenti e a rischiare di finire nel registro degli indagati è una donna di 50, a cui era affidata la vittima al momento dell’annegamento. A notare il piccolo corpo di Francesco M. nell’acqua sono stati alcuni bagnanti, che hanno provveduto immediatamente a lanciare l’allarme. Era a pochi passi dalla riva, immobile e privo di sensi da chissà quanto tempo. Secondo quanto riportato, il piccolo è deceduto dopo essersi immerso senza che nessuno lo controllasse. Al momento del tragico avvenimento Francesco si trovava in vacanza con i ...

