Territori in transizione | al via la seconda giornata del Festival della soft economy promosso da Symbola

Si svolge oggi a Treia, in provincia di Macerata, la seconda giornata del "Festival della soft economy", arrivato alla decima edizione, iniziativa che precede il consueto seminario estivo di Symbola, intitolato quest'anno "La forza della sostenibilità in Italia oggi". Al centro della seconda giornata del Festival è il tema dei"Territori in transizione" tra "sostenibilità, comunità e innovazione". Arrivato alla ventesima edizione, il Seminario si è affermato come uno dei più importanti appuntamenti nazionali di riferimento sull'economia, la società e l'economia, sui temi della sostenibilità, dello sviluppo, della ...

