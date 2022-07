Sampdoria, Thorsby tra Salernitana e Union Berlin: preferenza tedesca per il giocatore (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ci sono parecchie società in pressing sulla Sampdoria per ottenere Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese piace molto alla Salernitana,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ci sono parecchie società in pressing sullaper ottenere Morten. Il centrocampista norvegese piace molto alla,...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, previsto incontro con la @sampdoria per #Thorsby. Proseguono le trattative con l… - JuventusLeaks : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, previsto incontro con la @sampdoria per #Thorsby. Proseguono le trattative con l… - JuventusLeaks : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, previsto incontro con la @sampdoria per #Thorsby. Proseguono le trattative con l… - CalcioNews24 : #Thorsby in uscita dalla #Sampdoria ?? - ZonaBianconeri : RT @JuventusLeaks: #Calciomercato | @OfficialUSS1919, previsto incontro con la @sampdoria per #Thorsby. Proseguono le trattative con la #Ju… -