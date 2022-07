Roma, TMW: “Accellerata decisiva per Frattesi” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma TMW- Tiago Pinto sta costruendo la Roma del futuro per consegnare a Mourinho il roster più competitivo possibile prima dell’inizio del campionato. Dopo l’ufficialità di Celik e Matic, la Roma aspetta l’offerta giusta per vendere Nicolò Zaniolo. Nel frattempo nel mercato in entrata, la Roma vira diretta su Davide Frattesi dal Sassuolo. . La Roma nelle ultime giornate sta lavorando per riportare Frattesi a casa sua, infatti il giocatore ha già giocato nella primavera della Roma convincendo tantissimo. Tiago Pinto nelle ultime ore lavora per l’Accellerata decisiva che tarda ad arrivare, Carnevali chiede 30 milioni il quale si devono sottrarre 30% di rivendita applicata dalla Roma quando ha ceduto il ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)TMW- Tiago Pinto sta costruendo ladel futuro per consegnare a Mourinho il roster più competitivo possibile prima dell’inizio del campionato. Dopo l’ufficialità di Celik e Matic, laaspetta l’offerta giusta per vendere Nicolò Zaniolo. Nel frattempo nel mercato in entrata, lavira diretta su Davidedal Sassuolo. . Lanelle ultime giornate sta lavorando per riportarea casa sua, infatti il giocatore ha già giocato nella primavera dellaconvincendo tantissimo. Tiago Pinto nelle ultime ore lavora per l’che tarda ad arrivare, Carnevali chiede 30 milioni il quale si devono sottrarre 30% di rivendita applicata dallaquando ha ceduto il ...

