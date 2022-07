Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero | donna perde la vita

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Unadi 60 anni è morta ieri pomeriggiondosi in autounmentre percorreva la provinciale 2 tra la frazione di Sant’Angelo e Senigallia (Ancona). Ha perso ilsu cui viaggiava che ha terminato la corsaun. È morta così unadi 60 anni nel pomeriggio di ieri sulla provinciale 2 che collega Sant’Angelo con Senigallia, in provincia di Ancona. (Ansa)Purtroppo, il tempestivo intervento dei soccorsi non è servito a nulla. Quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decessomobilista. Accorsi anche gli agenti della Polstrada per i rilievi. Senigallia, auto si...

