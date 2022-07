Omicidio Ciatti, Nardella: 'Sorpreso per la condanna di 15 anni' - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 6 luglio 2022) Di solito il sindaco non commenta le sentenze, ma stavolta fa un'eccezione: "Non si capiscono le motivazioni di questa grande differenza tra l'accusa e la decisione del ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Di solito il sindaco non commenta le sentenze, ma stavolta fa un'eccezione: "Non si capiscono le motivazioni di questa grande differenza tra l'accusa e la decisione del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato… - Ariel2575 : RT @LPincia: Omicidio Ciatti. Dato il minimo della pena. Evidentemente ci sono morti di serie A e morti di serie B.. ?? - antonio65683279 : Da vomito! Inaccettabile! Ma dove è finito il diritto?..... Omicidio Niccolò Ciatti, per il ceceno Rassoul Bissoult… - Maria06956322 : RT @LPincia: Omicidio Ciatti. Dato il minimo della pena. Evidentemente ci sono morti di serie A e morti di serie B.. ?? - CatelliRossella : Omicidio Ciatti, minimo della pena per Rassoul Bissoultanov: 15 anni. La rabbia del babbo di Niccolò: 'Vergogna'… -