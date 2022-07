Natalie Portman: combatto con Thor, sono una workaholic come Jane (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Dio del Tuono torna al cinema il 6 luglio con "Thor: Love and Thunder" e questa volta compie un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, perché va alla ricerca di se stesso. Nel film, pieno di ironia, diretto dal regista di "Jo Jo Rabbit" Taika Waititi, il celebre personaggio Marvel deve vedersela con un killer galattico conosciuto come Gorr, il Macellatore di Dèi, interpretato da Christian Bale. Thor, interpretato come sempre da Chris Hemsworth, per combattere contro il nuovo nemico chiede aiuto a Re Valchiria, a Korg e a loro si aggiunge anche la sua ex fidanzata Jane Foster, che brandisce inspiegabilmente il suo martello magico.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Dio del Tuono torna al cinema il 6 luglio con ": Love and Thunder" e questa volta compie un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, perché va alla ricerca di se stesso. Nel film, pieno di ironia, diretto dal regista di "Jo Jo Rabbit" Taika Waititi, il celebre personaggio Marvel deve vedersela con un killer galattico conosciutoGorr, il Macellatore di Dèi, interpretato da Christian Bale., interpretatosempre da Chris Hemsworth, per combattere contro il nuovo nemico chiede aiuto a Re Valchiria, a Korg e a loro si aggiunge anche la sua ex fidanzataFoster, che brandisce inspiegabilmente il suo martello magico.video width="746" height="420" ...

