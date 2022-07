Napoli: il programma completo del ritiro in Val di Sole (Di mercoledì 6 luglio 2022) Oggi, a Castel Volturno, si sono svolti i primi test medici per alcuni giocatori del Napoli . La stagione inizierà ufficialmente la stagione sabato 9 luglio con il ritrovo in Val di Sole, dove si ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Oggi, a Castel Volturno, si sono svolti i primi test medici per alcuni giocatori del. La stagione inizierà ufficialmente la stagione sabato 9 luglio con il ritrovo in Val di, dove si ...

Pubblicità

sscnapoli : Parte la nuova stagione! Il programma degli Azzurri in Val di Sole ? ?? - sportli26181512 : Napoli: il programma completo del ritiro in Val di Sole: Sabato 9 luglio inizierà ufficialmente la stagione degli a… - DilectisG : RT @sscnapoli: Parte la nuova stagione! Il programma degli Azzurri in Val di Sole ? ?? - bruerne : RT @ArchivioStatoNA: Il #buongiorno dal cuore di #Napoli! Stiamo registrando un nuovo contributo video per la rubrica Filodiritto in progra… - 1926pe : RT @sscnapoli: Parte la nuova stagione! Il programma degli Azzurri in Val di Sole ? ?? -