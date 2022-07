Morra: “Governo sulla lotta alla mafia? Non classificabile, a Roma sono abbastanza distratti” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Che voto darei al Governo sulla lotta alla mafia? Non classificato”. Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra che ha partecipato al presidio ‘Mai più stragi’ organizzato a Milano in solidarietà al magistrato calabrese Nicola Gratteri. “Il Paese ha un problema drammatico e reale che si chiama criminalità organizzata e mi sembra che chi di dovere a Roma sia abbastanza distratto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Che voto darei al? Non classificato”. Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare antiNicolache ha partecipato al presidio ‘Mai più stragi’ organizzato a Milano in solidarietà al magistrato calabrese Nicola Gratteri. “Il Paese ha un problema drammatico e reale che si chiama criminalità organizzata e mi sembra che chi di dovere asiadistratto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

