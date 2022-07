Milan, ecco quando si allenerà in gruppo il neo-acquisto Origi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Divock Origi, primo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, non si allenerà con i suoi compagni di squadra per un po'. Le news Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 luglio 2022) Divock, primodelin questo calciomercato estivo, non sicon i suoi compagni di squadra per un po'. Le news

Pubblicità

tancredipalmeri : Al gran casino Dybala, c’è un tavolo da poker dove il primo che parlerà perderà la mano: nessuno rilancia sull’Int… - angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - cmdotcom : #Milan, #Maldini al lavoro per il primo colpo: #Ziyech ha detto sì, si tratta col #Chelsea - massimobon1 : Scudetto,nuova proprietà araba e 100mln per il mercato(era metà maggio)....SCUDETTO,nuova proprietà senza soldi e..… - RadioRossonera : Lavoro personalizzato per #Origi: ecco quando rientrerà ?? -