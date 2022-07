Metro Leggera, prove generali. Festa: “Dopo 21 anni, finalmente si parte” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Dopo 21 anni dall’approvazione, 14 dalla firma c’è grande soddisfazione. finalmente, ovviamente questa è una prova, si parte”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa nel giorno della prova ufficiale della Metro Leggera. “Abbiamo posto la prima pietra, direi quasi miliare per far partire l’intera opera – dice Festa – Stiamo rispettando il cronoprogramma. Vanno ringraziate tutte le imprese che ci hanno sostenuto in quest’opera e anche gli uffici comunali. Abbiamo ereditato questo intervento e, per dovere e continuità amministrativa, lo abbiamo portato a termine senza correre così il rischio di dover restituire i fondi alla comunità europea”. “Il nostro dovere – conclude Festa – E’ di dare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “21dall’approvazione, 14 dalla firma c’è grande soddisfazione., ovviamente questa è una prova, si”. Così il sindaco di Avellino, Gianlucanel giorno della prova ufficiale della. “Abbiamo posto la prima pietra, direi quasi miliare per far partire l’intera opera – dice– Stiamo rispettando il cronoprogramma. Vanno ringraziate tutte le imprese che ci hanno sostenuto in quest’opera e anche gli uffici comunali. Abbiamo ereditato questo intervento e, per dovere e continuità amministrativa, lo abbiamo portato a termine senza correre così il rischio di dover restituire i fondi alla comunità europea”. “Il nostro dovere – conclude– E’ di dare ...

