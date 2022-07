Meteo, caldo da record in tutta Italia. Attenzione per chi prende questi farmaci (Di mercoledì 6 luglio 2022) Meteo, caldo da record in tutta la nostra penisola. Sole rovente e termometro alle stelle. Attenzione, però, per chi utilizza determinati farmaci. L’estate 2022 è iniziata decisamente con largo anticipo,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 6 luglio 2022)dainla nostra penisola. Sole rovente e termometro alle stelle., però, per chi utilizza determinati. L’estate 2022 è iniziata decisamente con largo anticipo,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo insopportabile su tutta Italia con temperature attorno ai 38-40° C, domenica anche a Roma. Le temperature in… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Meteo, da domani temperature in discesa di 15 gradi. Dopo il caldo soffocante sull'Italia arriva aria fredda dal Mare del… - tg2000it : RT @TV2000it: Previsioni #Meteo di oggi #6luglio ore 12 #previsionimeteo #meteoitalia ???? #AeronauticaMilitare #PrevisioniMeteoItalia #Met… - AvvAntonioConte : RT @momentosera: #Meteo, da domani temperature in discesa di 15 gradi. Dopo il caldo soffocante sull'Italia arriva aria fredda dal Mare del… - meteo_toscana : METEO LONG RANGE: SARÀ ANCORA CALDO PAZZO? ABBIAMO DATO UNO SGUARDO LUNGO SULL’ESTATE E… -