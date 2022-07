Mare e cattivo gusto: no allo shopping in costume. A Sorrento il sindaco firma un’ordinanza per il decoro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Senza scadere nel ‘bacchettone style’, specialmente chi ha modo di frequentare il litorale romano, avrà senz’altro avuto modo di assistere a ‘truci’ esempi di cattivo gusto girando per negozi e market, incappando in persone a sbrigare le spese a torso nudo o, peggio, in signore in due pezzi, coperte da un impietoso ‘velo’ trasparente, aggirarsi fra gli scaffali come nulla fosse. Mare e cattivo gusto: passino le dame dei matrimoni puntualmente tatuate, ma il perizoma al bar dello stabilimento no Scene di maleducazione quotidiana, che in estate trasformano i nostri borghi marinari in una sorta di bolgia dantesca. Inutile poi stare a testimoniare a cosa si può assistere entrando nei bar degli stabilimenti balneari o, peggio, nei servizi igienici! L’imperativo sembra essere “chissenefrega”, e dovunque ci ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) Senza scadere nel ‘bacchettone style’, specialmente chi ha modo di frequentare il litorale romano, avrà senz’altro avuto modo di assistere a ‘truci’ esempi digirando per negozi e market, incappando in persone a sbrigare le spese a torso nudo o, peggio, in signore in due pezzi, coperte da un impietoso ‘velo’ trasparente, aggirarsi fra gli scaffali come nulla fosse.: passino le dame dei matrimoni puntualmente tatuate, ma il perizoma al bar dello stabilimento no Scene di maleducazione quotidiana, che in estate trasformano i nostri borghi marinari in una sorta di bolgia dantesca. Inutile poi stare a testimoniare a cosa si può assistere entrando nei bar degli stabilimenti balneari o, peggio, nei servizi igienici! L’imperativo sembra essere “chissenefrega”, e dovunque ci ...

