Manchester United cede Cristiano Ronaldo, obiettivo Osimhen: “Impressiona per dribbling e progressione” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Victor Osimhen finisce nel mirino del Manchester United, il club inglese vuole dare il ben servito a Cristiano Ronaldo che continua ad essere accostato al Napoli, con tanto di appello dell’ex campione NFL. ‘The Atletic’ fa sapere che la dirigenza dei Red Devils insieme con Ten Hag stanno sfogliando la margherita e cercano un attaccante importante per rilanciare le proprie ambizioni al titolo. Tra gli attaccanti ambiti c’è anche Robert Lewandowski che però vuole andare al Barcellona. Calciomercato: Manchester United su Osimhen Secondo quanto fa sapere ‘The Atletic’ il Manchester United sta vagliando una serie di giocatori da Tammy Abraham della Roma a Jamie Vardy del Leicester. Tra i nomi per il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Victorfinisce nel mirino del, il club inglese vuole dare il ben servito ache continua ad essere accostato al Napoli, con tanto di appello dell’ex campione NFL. ‘The Atletic’ fa sapere che la dirigenza dei Red Devils insieme con Ten Hag stanno sfogliando la margherita e cercano un attaccante importante per rilanciare le proprie ambizioni al titolo. Tra gli attaccanti ambiti c’è anche Robert Lewandowski che però vuole andare al Barcellona. Calciomercato:suSecondo quanto fa sapere ‘The Atletic’ ilsta vagliando una serie di giocatori da Tammy Abraham della Roma a Jamie Vardy del Leicester. Tra i nomi per il ...

