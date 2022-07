LOL 3 | la notizia che fa impazzire i fan | nel cast un concorrente dell' Isola dei Famosi Ecco chi è

Pubblicità

fanpage : Potrebbe essere proprio Edoardo uno dei protagonisti della prossima stagione di LOL 3 ?? - Vaffancu_lol_ : RT @michel_mrk: ??NOTIZIA BOMBA ?? LA RUSSIA PUBBLICA LE PROVE DEFINITIVE RIGUARDANTI I BIOLABORATORI ED ESPERIMENTI IN STILE NAZISTA FATT… - Vaffancu_lol_ : RT @_MASSlMO_: Mai una bella notizia da #Draghi, adesso il banchiere si mette anche a giocare con i soldatini ?? #DraghiVatteneSUBITO http… - PR1NCESSP4RK369 : @BacterialGrint_ @bibbi_aa vi lascio una notizia scioccante: io e moltissime altre persone siamo felici che siano i… - Poldopoppy : -

... 'il percorso a l' Isola dei Famosi di Edoardo Tavassi , fratello di Guendalina, fatto di risate e gag , non è passato inosservato agli autori di- Chi ride è fuori , che potrebbero 'provinare' ...... Edoardo sarebbe in lizza per entrare nel cast della terza stagione di- Chi ride è fuori . Il ... Al momento lanon è stata confermata, ma i fan de L'Isola sperano veramente di vedere ...La veracità dell’ex naufrago potrebbe essere una componente essenziale per il nuovo cast e, chissà, in quel contesto il fratello di ...Stando a un'indiscrezione l'ex naufrago Edoardo Tavassi potrebbe entrare nel cast della terza stagione di LOL - Chi ride è fuori.